Woody Allen ha ottenuto la parte in un film grazie... Al suo barbiere!

Woody Allen è solito girare i film che interpreta ma, si sa, ogni tanto è anche bene staccare dalla solita routine: l'autore di Io ed Annie non si è mai fatto troppi problemi ad apparire anche nella sola veste di attore, situazione in cui si è trovato per l'ultima volta sette anni fa per Gigolò per Caso.

Nel film scritto, diretto e interpretato da John Turturro Allen interpreta il ruolo di Murray, libraio ebreo costretto a chiudere bottega e che, per tirare avanti, propone all'amico Fioravante (Turturro) di darsi alla prostituzione e di accettarlo come suo protettore. Le cose ovviamente cominceranno ad andare a rotoli man mano che i due affronteranno il loro rapporto con il sesso e il denaro, e soprattutto dopo che la comunità ebraica comincerà a guardare con occhi ben poco benevoli all'attività di Murray.

Trama a parte, comunque, è curioso come Allen sia capitato quasi per caso a recitare nel film: non sappiamo quali fossero le idee iniziali di Turturro e se avesse già in mente altri attori per la parte di Murray, fatto sta che il ruolo fu offerto ad Allen semplicemente perché lo storico regista è solito frequentare lo stesso barbiere di Turturro! Una cosa tira l'altra, e insomma... Hai un film da girare e Woody Allen sotto mano, vuoi farti sfuggire l'occasione di offrirgli la parte?

