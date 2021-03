Woody Allen nega ancora le accuse di abusi della figlia: 'Ma non credo che lei menta'

Woody Allena è tornato a parlare delle accuse di abusi sessuali rivolte contro di lui dalla figlia Dylan Farrow durante una video intervista registrata a luglio 2020 e pubblicata poco fa da Paramount+, la prima a cui ha preso parte dopo quasi tre decenni da quando è scoppiato lo scandalo nel 1992.

"Non c'era logica a prima vista. Perché un uomo di 57 anni che non è mai stato accusato di niente in vita sua dovrebbe improvvisamente entrare nel bel mezzo di una controversia per la custodia nella nuova casa di campagna di Mia? Non credevo che avesse bisogno di ulteriori indagini" ha dichiarato il regista (via IndieWire), riproponendo un argomento che aveva già espresso nella sua autobiografia A proposito di niente.

L'incidente raccontato dalla figlia è riemerso di recente nel documentario HBO Allen v. Farrow. Per quanto riguarda le accuse, Allen ha negato ancora di averla molestata: "È assurdo, ma la macchia è rimasta. Loro preferiscono aggrapparsi, se non all'idea che ho molestato Dylan, alla possibilità che io l'abbia molestata. Niente di quello che ho fatto con Dylan nella sua vita potrebbe essere frainteso in questo modo."

"Io credo che lei lo pensi veramente," ha aggiunto infine su Dylan. "Era una brava ragazza, e credo che lo pensi davvero. Non credo che se lo stia inventando, non credo che stia mentendo. Penso davvero che lei lo creda."