Woody Allen: 'La Cancel Culture è la più grossa stupidata di questa generazione'

Woody Allen ha iniziato i lavori per il suo 50esimo film, e in una recente intervista promozionale ha bollato la cosiddetta 'Cancel Culture' come 'la più grossa stupidata delle nuove generazioni'.

Durante un'affascinante conversazione con ABC Spagna, lo sceneggiatore-regista spazia tra diversi argomenti, dalla burrascosa relazione con Mia Farrow al declino di New York City, dalla sua voglia di andare in pensione al suo nuovo film ambientato a Parigi, passando anche per il triste stato del cinema americano ("Ci sono ancora dei bei film, ci sono sempre dei film meravigliosi, ma sembra che siano molto meno rispetto a prima”). In tutto questo Woody Allen commenta anche la Cancel Culture, che definisce 'assurda' e che paragona al maccartismo che si insinuò nella società americana negli anni '50:

"Bene, come saprete la razza umana si è costantemente comportata in modo stupido nel corso della storia. In questo caso, la Cancel Culture è la stupidata di questa generazione. Prima o poi il tempo passerà, ci guarderemo indietro e succederà quello che è successo dopo l'era McCarthy. Ce ne vergogneremo. E ci diremo: 'Mio Dio, ma c'erano davvero persone che si comportavano così, e c'erano altre persone che lo tolleravano? Si tollerava che gli insegnanti venissero licenziati, gli scienziati screditati, gli attori inseriti nelle liste nere? Le persone impiegheranno del tempo per rendersene conto, ma succederà. L'esempio del maccartismo mi sembra ottimo: tutti venivano additati come comunisti. Se ascoltavi musica popolare, eri comunista. Fu qualcosa di completamente ridicolo. E poi, ad un certo punto, le persone se ne sono rese conto. Oggi ci sono già molte persone che considerano la Cancel Culture per quello che è: un imbarazzo."

Voi che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Ricordiamo che il prossimo film di Woody Allen, attualmente noto come 'Wasp 22', sarà girato in lingua francese e include nel cast Valérie Lemercier, Melvil Poupaud, Niels Schneider, Elsa Zylberstein, Lou de Laâge, Guillaume de Tonquédec e Grégory Gadebois, con Vittorio Storaro che torna a collaborare con l'autore come direttore della fotografia.