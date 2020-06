Woody Allen, grosse novità per Rifkin's Festival: i fan del regista impazziranno

Deadline riporta nuove preziose informazioni che faranno sicuramente la gioia di tutti i fan di Woody Allen, la cui carriera è ormai notoriamente ostracizzata in patria al punto che il regista si è detto pronto a lasciare il cinema.

Dopo il dramma che è stata la distribuzione di Un Giorno di Pioggia a New York, ricordiamo ancora inedito negli USA, è stato adesso confermato che Rifkin's Festival, nuovo film scritto e diretto da Allen, aprirà ufficialmente la 68a edizione del San Sebastian Festival, una delle manifestazioni cinematografiche più importanti del panorama europeo.

La presenza del film all'evento era stata data per scontata fin dallo svelamento dei dettagli della trama, ambientata proprio nel corso di un'edizione immaginaria del festival: si tratta di una mossa sicuramente coraggiosa per l'organizzazione, considerata la tempesta che accompagna il nome di Woody Allen in stile nuvolacce di fantozziana memoria. Tra l'altro l'evento sarà già sotto i riflettori dell'intera industria cinematografica mondiale, dato che sarà uno dei primissimi grandi eventi europei a dare il via alla nuova stagione dopo le cancellazioni di altri festival dovuti al coronavirus.

Allen aveva già portato Melinda e Melinda al San Seb nel 2004, e il festival successivamente gli aveva conferito il prestigioso Premio Donostia dopo avergli dedicato una retrospettiva sulla carriera. Ricordiamo che Rifkin's Festival include nel cast Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wallace Shawn e Christoph Waltz e racconta la storia di una coppia americana sposata che va al Festival di San Sebastian, dove viene catturata dalla magia dell'evento, dalla bellezza e dal fascino della città e dalla fantasia dei film: lei inizierà una relazione con un geniale regista francese mentre lui si innamorerà di una bellissima donna spagnola.

Con molta probabilità lo vedremo anche in Italia nei prossimi mesi.