Woody Allen girerà un nuovo film in Italia quest'estate? Il regista potrebbe tornare

Dopo il bellissimo Un colpo di fortuna, girato a Parigi, Woody Allen potrebbe aver preso in considerazione l'Italia per il suo prossimo lungometraggio, le cui riprese dovrebbero partire nel corso dell'estate 2024.

In precedenza il maestro di New York aveva lasciato intendere che Un colpo di fortuna, il suo cinquantesimo film, non sarebbe stato l'ultimo se avesse trovato qualche altra idea interessante da realizzare, e che tutto dipende dalla possibilità di ottenere finanziamenti, che molto probabilmente d'ora in avanti, per gli anni che rimangono, arriveranno solo dai soldi europei. In questo senso alcune buone notizie per i suoi fan arrivano da una nuova intervista con il regista spagnolo David Trueba, durante la quale l'88enne Woody Allen ha confermato di essere a lavoro su un nuovo film, le cui riprese appunto potrebbero iniziare già quest'estate nel Bel Paese.

Purtroppo non sono stati forniti ulteriori dettagli, sebbene lo scorso autunno, durante il tour promozionale di Un colpo di fortuna, Woody Allen aveva dichiarato di avere una fantastica storia per un film ambientato a New York e che “è una delle migliori idee che abbia mai avuto”. Che abbia spostato l'ambientazione in Italia? Oppure si tratta di un film completamente diverso? Rimaniamo in attesa.

Nel frattempo, da notare che Un colpo di fortune ha un punteggio di 84 su Rotten Tomatoes, ed è riuscito a conquistare anche gli Stati Uniti: si tratta dei voti più alti che Woody Allen riceve da Blue Jasmine, uscito nel 2013.