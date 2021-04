Woody Allen, l'ultimo film Rifkin's Festival arriva in sala: ecco la data ufficiale!

Vision Distribution e Wildside hanno annunciato l'uscita nei cinema italiani di Rifkin's Festival, l'ultimo film scritto e diretto da Woody Allen. Inizialmente il film era stato programmato per l'autunno 2020, salvo poi essere posticipato alla primavera, con l'obiettivo di essere uno dei film che segneranno il rilancio delle sale cinematografiche.

"Realizzare Rifkin's Festival è stata una grande gioia, soprattutto grazie a Vittorio Storaro e alla sintonia che ci ha legati durante le riprese. Spero che questo film, in un periodo così difficile, restituisca al pubblico il grande piacere di tornare in sala" ha dichiarato Woody Allen. Il film uscirà ufficialmente ed esclusivamente nelle sale cinematografiche il 6 maggio.



Ecco il trailer di Rifkin's Festival e la sinossi:"Mort Rifkin (Wallace Shawn) è un ex professore e un fanatico di cinema sposato con Sue (Gina Gershon), addetta stampa di cinema. Il loro viaggio al Festival del cinema di San Sebastian, in Spagna, è turbato dal sospetto che il rapporto di Sue con il giovane regista suo cliente, Philippe (Louis Garrel), oltrepassi la sfera professionale. Il viaggio è però per Mort anche un'occasione per superare il blocco che gli impedisce di scrivere il suo primo romanzo e per riflettere profondamente. Osservando la propria vita attraverso il prisma dei grandi capolavori cinematografici a cui è legato, Mort scopre una rinnovata speranza per il futuro. Con il suo consueto surreale umorismo, Woody Allen mescola situazioni al limite dell'assurdo con storie dall'intreccio romantico a tratti amare".

Il cast del film è composto da Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Elena Anaya, Sergi Lopez e Christoph Waltz.



Dopo le annose e reiterate accuse di molestie alla figlia nei suoi confronti, in America sono convinti che nessuno studio americano lavorerà più con Woody Allen.