Woody Allen difende Rubiales: 'Un bacio a un'amica, non l'ha violentata'

Woody Allen continua a far parlare di sé: il popolare regista si trova a Venezia per presentare Coup de Chance, la sua nuova commedia romantica. Malgrado la standing ovation di ben cinque minuti alla prima mondiale, alla Mostra del Cinema di Venezia Woody Allen è stato nell'occhio del ciclone anche per le dichiarazioni su Luis Rubiales.

Woody Allen, già contestato dalle femministe che hanno preso d'assalto il festival, al seguito della prima di Coup de Chance ha difeso l'allenatore di calcio spagnolo Luis Rubiales nel mirino dopo aver baciato sulle labbra la giocatrice Jenni Hermoso durante la finale della Coppa del Mondo in agosto dove la Spagna ha battuto l'Inghilterra.

Malgrado l'opinione pubblica abbia chiesto a gran voce le dimissioni di Hermoso, Allen ha sostenuto Rubiales affermando che dovrebbe mantenere il suo posto ma facendo le sue scuse alla centrocampista Hermoso: "Il bacio alla calciatrice è stato sbagliato, ma non ha bruciato una scuola - ha detto il regista - Ha il dovere di chiedere scusa e andare avanti... Non si sono nascosti, né l'ha baciata in un vicolo buio. Non la stava violentando, era solo un bacio e lei era un'amica. Cosa c'è che non va?. In ogni caso - prosegue Allen - è difficile capire che una persona possa perdere il lavoro ed essere penalizzata in questo modo per aver baciato qualcuno". Rubiales al momento è stato sospeso dalla FIFA per 90 giorni, in attesa di ulteriori indagini sul caso.

Il regista ha presentato il suo cinquantesimo film a Venezia che potrebbe essere, a detta di Allen stesso il suo ultimo lungometraggio: che sia tempo per Woody Allen di ritirarsi?