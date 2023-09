Woody Allen contestato a Venezia: femministe gridano 'vattene stupratore'

Dopo aver presentato a Venezia il suo ultimo film Coup de Chance, la permanenza al Lido di Woody Allen è stata macchiata da un'improvvisa protesta organizzata da un gruppo di femministe che hanno preso d'assalto il red carpet.

Il gruppo organizzato, composto da circa una ventina di donne, hanno gridato il loro sdegno contro la presenza di Woody Allen al Festival di Venezia, dove il regista newyorchese è stato ospite per per presentare, Fuori Concorso, il suo ultimo film Coup de chance. “Stiamo parlando per coloro che non hanno voce contro i registi predatori”, hanno spiegato le femministe ai primi quattro o cinque giornalisti che hanno assistito alla scena. “Uno stupratore non è malato, ma figlio sano del patriarcato”. E ancora: “Nessun riflettore per i registi stupratori” e “il maschio alfa non esiste”, gli slogan usati per attaccare Woody Allen.

Successivamente, le ragazze si sono tolte magliette e rimanendo a seno scoperto hanno continuato la loro protesta. Melania, una delle manifestanti, ha dichiarato a The Hollywood Reporter che la protesta "è stata organizzata contro il Festival, che celebra gli uomini accusati di aggressione, mentre abbiamo attorno a noi in Italia un’epidemia di femminicidio”. “Stiamo parlando di uomini bianchi, potenti e influenti che il sistema giudiziario tratta con indulgenza”, ha aggiunto un’altra.

Woody Allen, lo ricordiamo, è stato indagato a fondo dagli inquirenti statunitensi negli anni novanta ed è stato dichiarato totalmente innocente dopo ben due processi per molestie sessuali: le accuse contro di lui sono tornare in voga durante l'epoca del MeToo, ma nessun nuovo processo è più stato riaperto ai suo danni, sebbene tutta l’industria hollywoodiana si sia scoperta nuovamente contro il regista. Da Venezia, lo stesso Woody Allen ha dichiarato stupida la cancel culture.

