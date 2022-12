Woody Allen conferma: 'Sono all'ultimo film' Ma i motivi non sono quelli che credete

Le riprese del 50esimo film di Woody Allen si sono concluse in Francia, a Parigi, ma l'opera, intitolata al momento Wasp 22, potrebbe essere l'ultima della carriera del leggendario autore.

Lo ha ribadito lo stesso Woody Allen in una recente intervista promozionale con 'El Intermedio', quando a domanda specifica sul fatto che il prossimo film possa essere il suo ultimo film, l'autore ha risposto che si tratta di una possibilità reale: non tanto per la stanchezza né per l'età, ma soprattutto a causa dei finanziamenti e del mutamento del panorama cinematografico:

"Ci sono due cose che stanno succedendo in questo momento. Uno, è che sta diventando sempre più difficile per me chiedere soldi per fare un film. Magari, se qualcuno arrivasse e mi offrisse un contratto per farne un altro, accetterei, perché mi darebbe un incentivo per continuare a lavorare. L'altra cosa che mi scoraggia molto poi è il declino dell'industria cinematografica, perché dove sono cresciuto io tu compravi un biglietto, andavi al cinema e c'era il grande schermo, l'illuminazione della sala, uno spazio caldo dove vedi un film fantastico con persone meravigliose tutt'intorno. E adoravo quella cosa. Ma oggi se fai un film, due settimane dopo finisce in tv."

Wasp 22 (titolo di lavorazione) include nel cast Valérie Lemercier e Niels Schneider, oltre a Lou de Laage, Melvil Poupaud ed Elsa Zylberstein. Il film non ha ancora una data d'uscita, ma considerata l'ambientazione francese è molto probabile un debutto a Cannes 2023.

Recentemente, Woody Allen aveva parlato anche contro la cancel culture.