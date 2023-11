Woody Allen compie 88 anni: 'Sono fortunato, non sono mai andato in ospedale'

Woody Allen ha fatto dell'afflizione costante il suo stile di vita, eppure il suo organismo sembra reagire benissimo al suo modo di fare: al netto delle sue ben note angosce, infatti, il regista di Manhattan e Io e Annie può vantare una salute davvero di ferro, almeno stando alle sue recenti dichiarazioni.

L'amatissimo regista che oggi compie 88 anni e che recentemente ha ammesso di star pensando al ritiro può infatti fregiarsi di un privilegio che a pochi è stato concesso: alla sua veneranda età non è mai stato costretto a metter piede in ospedale.

"Sono stato molto fortunato nella mia vita. Ho avuto due genitori molto bravi, dei buoni amici, una moglie meravigliosa e due figlie. Tra poco farò 88 anni e non sono mai stato in ospedale. Quando ho iniziato a fare film, le persone hanno enfatizzato tutti i lati positivi del mio lavoro e sono stati molto generosi. Ho ottenuto più attenzione e premi di quanto meritassi" sono state le sue parole.

Insomma, il nostro Woody sarà pure diventato famoso anche grazie ai suoi personaggi che non scoppiano certo di voglia di vivere, ma al di fuori del set sa bene che, tutto sommato, questo mondo sa anche offrire delle gioie di tanto in tanto! Noi, ovviamente, speriamo che gli ospedali debbano continuare a vedere il regista di Match Point da lontano ancora per un bel po'.