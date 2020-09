Woody Allen, la vita è come un film nel primo trailer ufficiale di Rifkin's Festival!

L'ultimo film di Woody Allen, intitolato Rifkin’s Festival, si è mostrato con un primo trailer ufficiale pubblicato in esclusiva da Variety: come al solito potete visionarlo comodamente all'interno dell'articolo via canale ufficiale del regista su YouTube.

Prodotta dallo studio spagnolo Mediapro, dalla Gravier Productions di Allen e dall'italiano Wildside, la commedia sarà presentata in anteprima mondiale al 68esimo San Sebastian Film Festival in Spagna, aprendo l'evento il 18 settembre. L'ambientazione per la prima mondiale sembra a dir poco appropriata per il film, che racconta la storia di una serie di personaggi con nientemeno che il San Sebastian Film Festival a fare da sfondo: come ci ricorda il trailer 'la vita è come un film', e se queste prime immagini ci anticipano qualcosa i fan del regista possono aspettarsi una linea molto confusa tra realtà e fantasia.

Rifkin’s Festival segna la quarta collaborazione di Allen con Mediapro nonché il ritorno in terra spagnoal del regista, che aveva strappato consensi col precedente Vicky Cristina Barcelona. Entrambi i film sembrano un omaggio alla Spagna, un paese che Allen ha detto più volte di amare. In Rifkin's Festival, tuttavia, sembra che ad abbellire la frizzante sceneggiatura dei Allen ci sarà anche una nota di fantasia da fare da tributo fiabesco al cinema e al fantasy in generale.

Il film è interpretato da Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Elena Anaya, Sergi López e Christoph Waltz.

Per altri approfondimenti ecco il poster di Rifkin's Festival.