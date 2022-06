Woody Allen, il clamoroso annuncio del ritiro dalle scene: 'Farò ancora uno o due film'

Durante l'annunciata intervista con Alec Baldwin trasmessa sul profilo Instagram dell'attore, il celebre e pluripremiato regista Woody Allen ha annunciato i suoi piani per il futuro ritiro dalle scene: "Dirigerò ancora uno o due film" ha dichiarato, aggiungendo che "l'entusiasmo è svanito" a causa del declino dell'esperienza in sala.

Senza rivelare maggiori dettagli sul progetto, Allen ha rivelato che dirigerà un film le cui riprese si terranno a Parigi alla fine dell'estate: si tratta dell'atteso ritorno del regista statunitense dopo il film del 2020 Rifkin's Festival che in Italia ha debuttato a maggio 2021 a causa della prolungata chiusura delle sale.

Già allora, nel bel mezzo dell'emergenza sanitaria, le parole di Allen sapevano di ritiro dalle scene: "Ho 84 anni, presto morirò. Potrei anche scrivere la miglior sceneggiatura del mondo, ma se nessuno può produrre il film e non c’è un posto dove proiettarlo… non sono molto incoraggiato" aveva detto nel 2020. "Oggi le persone sono contente di stare a casa, pensano che sia bello fare cena e vedersi un film sul proprio megaschermo col dolby surround. Ma io non voglio fare film per la televisione, quindi potrei semplicemente decidere di smettere di fare cinema".

Nel dialogo tra le due star di Hollywood non sono stati menzionati né la tragedia sul set di Rust, né le accuse contro Allen tornate alla ribalta con la docuserie HBO Allen v. Farrow.

Nella conversazione con Alec Baldwin durata circa un'ora (che potete rivedere nel video a fine articolo), Allen ha inoltre parlato del suo nuovo stile di vita molto più domestico: "Sono a casa e non ho nulla da fare oltre a un po' di movimento, a esercitarmi col clarinetto e a scrivere. Sono stato a casa a scrivere tantissimo. Ho scritto molte opere e ho pensato: 'E se non facessi più film? E' bello vivere così'. E poi ho pensato: 'Beh, potrei farne ancora uno o due'".

Il regista quattro volte premio Oscar ha affermato inoltre che non vorrebbe scrivere sceneggiature per altri, ma piuttosto dedicarsi alla scrittura di romanzi, contestando anche il panorama teatrale del momento in cui "tutti gli show di Broadway sono revival o spettacoli in cui devi avere una star nel cast", a causa dei crescenti costi di produzione.