Woody Allen, in arrivo anche in Italia la raccolta di racconti Zero Gravity!

Il cinema non è mai stato l'unico interesse di Woody Allen: il regista di Io ed Annie ha sempre affiancato alla sua attività da filmaker anche quelle di musicista e scrittore, come dimostrano i tanti libri pubblicati nel corso di una carriera lunga ormai più di mezzo secolo e destinata ancora a non esaurirsi.

L'ultimo lavoro letterario di Allen è stata l'autobiografia A Proposito di Niente, edita nel 2020 e pubblicata in Italia dalla casa editrice La Nave di Teseo, editore che si occuperà, tra qualche mese, di far arrivare nelle nostre librerie la nuova fatica del regista di Midnight in Paris e Manhattan, la raccolta di racconti Zero Gravity.

"Difficile immaginare la sorpresa di sapere che Woody Allen darà alle stampe un nuovo libro. Lo pensavamo in una pausa di riflessione dopo la bellissima autobiografia, A Proposito di Niente, tutto dedito al nuovo film, e invece la notizia è arrivata e, a 15 anni da Pura Anarchia, la nuova raccolta di racconti vedrà la luce. Per La nave di Teseo e me è un onore, oltre che un piacere, continuare il rapporto con Woody Allen, straordinario scrittore, un rapporto iniziato con Umberto Eco" sono state le parole di Elisabetta Sgarbi, publisher della casa editrice.

Zero Gravity arriverà in libreria a giugno in contemporanea con la sua release statunitense: pensate di concedervi questo nuovo incontro con l'inconfondibile ironia di Allen? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Rifkin's Festival, ultima fatica cinematografica di Woody Allen.