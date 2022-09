Woody Allen, arriva la smentita: 'Mai detto di volersi ritirare'

Woody Allen non ha alcuna intenzione di andare in pensione, almeno non nel breve termine: questo si evince da un comunicato rilasciato in queste ore dall'ufficio stampa del regista di Manhattan e Match Point a smentire le notizie che, durante la giornata di ieri, avevano messo in allarme il mondo del cinema.

Già, perché solo fino a poche ore fa si parlava con assoluta certezza di un Woody Allen pronto a ritirarsi dopo il suo prossimo film, il 50esimo della lunga e prestigiosa carriera del regista statunitense: un virgolettato prontamente smentito dal comunicato di cui sopra, che parla di parole completamente travisate a fronte, invece, della volontà di continuare a sedersi dietro la macchina da presa.

"Woody Allen non ha mai detto di volersi ritirare, né di star scrivendo un nuovo romanzo. Ha detto solo che sta pensando di non fare film, dal momento in cui girare film che vadano troppo presto o direttamente in streaming non lo rende particolarmente felice, essendo un grande amante dell'esperienza della sala. Attualmente non ha alcuna intenzione di ritirarsi, ed è anzi entusiasta di recarsi a Parigi per questo nuovo film, che sarà il 50esimo" si legge nel comunicato.

Smentita che, comunque, non ritratta completamente la cosa: il buon Woody non vuole ritirarsi, ma con le piattaforme streaming sempre più diffuse e le sale sempre meno potenti... Meglio non abbassare la guardia! Qui, intanto, trovate tutto ciò che sappiamo sul nuovo film di Woody Allen.