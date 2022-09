Woody Allen ha annunciato il ritiro: durante una nuova intervista promozionale per l'uscita in Spagna di 'Zero Gravity', la sua nuova raccolta di racconti, il regista ha svelato che il suo prossimo film sarà l'ultimo, chiudendo così una carriera iniziata ben 72 anni fa.

L'annuncio è arrivato nel corso di un'intervista con LaVanguardia, durante la quale Woody Allen ha dichiarato di avere più il desiderio di fare altri film, e che il suo piano è quello di ritirarsi dal mondo del cinema per dedicarsi alla stesura di un romanzo. Prima di ritirare baracca e burattini, comunque, l'autore di New York ha ancora un'ultima opera da realizzare, della quale sono stati resi noti solo alcuni, vaghi dettagli: il film, ancora senza titolo, sarà simile a Match Point e sarà ambientato a Parigi, e inoltre verrà recitato interamente in francese: "Sarà un'opera eccitante, drammatica e anche molto sinistra", ha dichiarato Allen.

Non ci sono ancora dettagli su una data d'uscita, ma considerata la nota rapidità di Woody Allen nel girare, e soprattutto l'ambientazione francese della storia, non è da escludere un debutto al prossimo Festival di Cannes. Alle soglie dei 90 anni, si tratterà del suo 50esimo lungometraggio.

Woody Allen aveva già anticipato il suo ritiro qualche mese fa, quando aveva fatto intendere che Rifkin s Festival sarebbe potuto rimanere il suo ultimo film: nel corso della sua leggendaria carriera, Allen ha ricevuto 16 nomination all'Oscar per la migliore sceneggiatura, una cifra da record: tra le sue opere principali, ricordiamo ovviamente Annie Hall, Manhattan, Stardust Memories, Crimini e Misfatti, Hannah e le sue sorelle, La rosa purpurea della Cairo, Hollywood Ending e Midnight in Paris...solo per citarne alcuni.

