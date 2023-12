Wonka vola, C'è ancora domani fuori dalla top5: il box office italiano di Natale 2023

Wonka continua a dominare il box office italiano anche in questo week-end natalizio, con C'è ancora domani di Paola Cortellesi che per la prima volta - nella giornata di sabato 23 dicembre - è uscito dalla top5 dei maggiori incassi giornalieri.

Il film di Warner Bros diretto da Paul King e con protagonista Timothée Chalamet è rimasto in testa anche nel corso della giornata di ieri, quando ha superato la soglia dei 5 milioni di euro in totale grazie ad un incasso di 631mila euro.

Al secondo posto sale Wish, 62esimo Classico Disney, che con altri 438mila euro è salito ad un totale di 806mila euro, mentre il podio è chiuso da Aquaman e il regno perduto, ennesima delusione in Nord-America per la DC nel 2023 e a quota 883mila euro in Italia dopo l'incasso giornaliero di 382mila euro. In quarta posizione stabile Santocielo, con la commedia di Ficarra e Picone che supera i 2 milioni grazie ad un incasso di altri 243mila euro, mentre sorprende al quinto posto Ferrari di Michael Mann, con un incasso di altri 185mila euro e un totale di 1,6 milioni.

Il film con Adam Driver sorpassa C'è ancora domani di Paola Cortellesi, per la prima volta fuori dalla top5 con 102mila euro, ma sempre più vicino ai 32 milioni di euro: nelle prossime ore avverrà il sorpasso a La vita è bella, con C'è ancora domani che entrerà ufficialmente nella top10 dei maggiori incassi della storia italiana.