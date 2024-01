Wonka: dove vedere in streaming e vod il nuovo film con Timothée Chalamet

Dopo lo straordinario successo ottenuto al botteghino con Wonka, Warner Bros fa debuttare oggi il nuovo popolarissimo film con protagonista Timothée Chalamet, diretto dal regista Paul King.

Basato sullo straordinario protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, il romanzo per bambini più iconico dell’autore Roald Dahl nonché uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi, Wonka racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l'amato Willy Wonka che conosciamo oggi.

Se lo avete perso al cinema e siete curiosi di vederlo, e semplicemente se avete voglia di tornare nella magiche e cioccolatose atmosfere create da Roald Dahl, vi segnaliamo che Wonka è disponibile da oggi per l’acquisto e il noleggio sulle principali piattaforme vod, come Apple TV app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, Timvision, Microsoft Film & TV. Inoltre, il film è disponibile anche su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Scritto e diretto da Paul King, sceneggiatore e regista dei film di Paddington, e prodotto da David Heyman, produttore di Harry Potter, Gravity, Animali fantastici e Paddington, Wonka è un mix inebriante di magia e musica, caos ed emozione, in grado di incassare la straordinaria cifra di 534 milioni di dollari nel mondo.

Per altri contenuti, scoprite 5 curiosità sulla realizzazione di Wonka.