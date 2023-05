Wonka, Timothée Chalamet:'Grande gioia lavorare su qualcosa che avrà un pubblico giovane'

Il prossimo inverno porterà sul grande schermo il prequel de La fabbrica di cioccolato, dal titolo Wonka, con protagonista Timothée Chalamet nel ruolo del personaggio principale, una versione giovane del famoso produttore di cioccolato. Intervistato da Vogue, la star di Dune ha parlato con entusiasmo del film.

"Lavorare su qualcosa che avrà un pubblico giovane e non cinico è stata soltanto una grande gioia. Ecco perché ne sono stato attratto. In un momento e in un clima di intensa retorica politica, in cui ci sono sempre così tante cattive notizie, si spera che questo. possa essere un pezzo di cioccolato" ha dichiarato l'attore, che aveva definito Wonka un film 'sincero e gioioso'.



Parole al miele nei confronti del progetto, in attesa di conoscere maggiori dettagli nelle prossime settimane. Il film racconta la storia di un giovane Willy Wonka e le sue avventure prima di aprire la fabbrica di cioccolato.



Nel cast del film anche Olivia Colman, Rowan Atkinson, Sally Hawkins e Keegan-Michael Key. La regia è affidata a Paul King.

Timothée Chalamet è impegnato nella lavorazione della seconda parte di Dune, nel ruolo di Paul Atreides già ricoperto nel primo capitolo diretto da Denis Villeneuve.



Scoprite chi darà il volto agli Oompa Loompa nel prequel di La fabbrica di cioccolato. L'ultima versione del romanzo di Roald Dahl al cinema risale al 2005, con la regia di Tim Burton e la performance di Johnny Depp nel ruolo di Wonka.