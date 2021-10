Wonka, Timothée Chalamet nella prima foto del prequel de La fabbrica di cioccolato

Warner Bros. ha pubblicato la prima immagine di Timothée Chalamet nei panni di Willy Wonka, protagonista di Wonka, il racconto prequel de La fabbrica di cioccolato, celebre romanzo di Roald Dahl. Il film è diretto da Paul King (Paddington) e vedrà Chalamet nel ruolo che in passato sul grande schermo fu di Gene Wilder e Johnny Depp.

Scritto da King insieme a Simon Farnaby e Simon Rich, Wonka è prodotto da David Heyman, storico produttore del franchise di Harry Potter. Il film uscirà nei cinema americani il 17 marzo 2023 ma per il momento non sono state diffuse troppe informazioni sulla trama.



L'unica cosa certa è che il film racconterà le origini di Willy Wonka, il personaggio principale del libro di Roald Dahl insieme al giovanissimo Charlie.

Il film mostrerà però le avventure antecedenti a quanto raccontato in La fabbrica di cioccolato. Nel cast sono stati annunciati e confermati sinora Rowan Atkinson, Sally Hawkins e Jim Carter. Olivia Colman sarà probabilmente l'antagonista di Wonka, in una trama ancora misteriosa.

La foto è stata condivisa dallo stesso Chalamet su Instagram.

In passato Willy Wonka è stato interpretato da Gene Wilder in Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato nel 1971, diretto da Mel Stuart, e da Johnny Depp in La fabbrica di cioccolato nel 2005, diretto da Tim Burton.

Le riprese di Wonka sono iniziate a fine settembre, soltanto pochi giorni fa, e sono tuttora in corso.



Sin dal 2016 si parlava del progetto di un film prequel di La fabbrica di cioccolato senza che poi si concretizzasse, fino a poco tempo fa.