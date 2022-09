Wonka, Timothée Chalamet sul film: 'E' sincero e gioioso'

Le prime immagini di Timothée Chalamet nei panni di Willy Wonka hanno fatto discutere non poco le persone sui social. C'è chi è rimasto sbalordito e chi invece ha colto l'occasione per andare contro la giovane star, che come ben sappiamo ha da sempre diviso il pubblico.

Nella sua ultima intervista a Vogue, Chalamet è tornato a parlare della pellicola e a rispondere a qualche tweet provocatorio. A frasi che recitavano ad esempio "In this one, Wonka Fu*k", l'attore ha risposto: "Sai la cosa davvero divertente è che è così fuorviante. Questo film è così sincero, è così gioioso."

Non sappiamo ancora molto di Wonka, ma "gioioso" sembrerebbe essere un buon punto di partenza per descrivere il film. Soprattutto considerando il regista della pellicola, ovvero Paul King, che ha diretto in precedenza Paddington e Paddington 2.

L'attore è noto al grande pubblico per il suo ruolo in "Dune" e per quello nella storia d'amore "Chiamami col tuo nome". Presto sarà invece co-protagonista in Bones and All. Parliamo di ruoli tutti piuttosto seri e diversi tra loro. E facendo riferimento a tutti questi ruoli, Chalamet ha raccontato:

"Odio dirlo, ma il sogno di un artista è quello di poter lanciare tutto quello che caz*o vuole contro il muro, capisci? E immagino che quello di cui mi rendo conto è che la vita personale, la vita adulta, può essere piuttosto noiosa, mentre la vita dell'artista può ancora essere straordinaria."

Per concludere, vi ricordiamo che al Cinemacon è stato mostrato un trailer di Wonka.