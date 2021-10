Wonka, Timothée Chalamet si esibisce in un numero musicale nel nuovo video dal set!

Quando la prima foto di Timothée Chalamet dal set di Wonka è stata diffusa online dall’attore stesso, internet è letteralmente impazzito. Ora che un video dal set lo mostra mentre registra un brano originale della colonna sonora, internet potrebbe impazzire di nuovo.

Recentemente è stato confermato che Wonka sarà un musical, il prequel non prenderà le canzoni del musical diretto da Sam Mendes, ma conterrà invece brani originali che Timothée Chalamet si sta già preparando a registrare. Infatti, è appena trapelata online una scena in cui si può ascoltare l'attore. In questo ultimo video dal set pubblicato su Twitter da ARTSARTSARTS, che potete vedere in calce alla notizia, Chalamet sta realizzando un numero musicale per Wonka.

Non abbiamo ancora mai sentito Chalamet cantare nei precedenti film di cui è stato protagonista, ma la verità è che l'attore ha esperienza in quel campo. Durante i suoi anni di scuola ha interpretato Emcee in Cabaret e Oscar Lindquist in Sweet Charity, e anche se non abbiamo ancora visto o meglio sentito questo suo talento, Wonka sarà l'occasione perfetta.



Chalamet è uno degli attori del momento, la sua giovane età non è stata un ostacolo per entrare a far parte di interessanti progetti sviluppati da grandi registi come Luca Guadagnino, Greta Gerwig, Wes Anderson Woody Allen o più recentemente Denis Villeneuve con Dune, dove interpreta il protagonista Paul Atreides. Il pubblico e l'industria dell’intrattenimento sono felici allo stesso modo della presenza dell'attore, quindi il suo futuro sembra splendente.



"Immergersi negli straordinari mondi delle storie di Roald Dahl è stato un onore e un enorme divertimento, e siamo grati per la fiducia che la Roald Dahl Story Company e la famiglia Dahl hanno riposto nel nostro team per offrire più momenti di gioia condivisa alle famiglie di tutto il mondo", ha dichiarato Melissa Cobb, Vice President of Kids & Family Content di Netflix, quando hanno acquisito queste storie.



"Netflix è noto per la narrazione innovativa e di alta qualità", ha continuato Gideon Simeloff, direttore della strategia per The Roald Dahl Story Company. "Non c'è nessun altro posto al mondo in grado di offrire intrattenimento animato per tutta la famiglia di tale qualità e scala".



Il film di Wonka dovrebbe uscire nel marzo 2023 ed è attualmente in piena lavorazione. Il progetto è guidato da Paul King, meglio conosciuto per Paddington e Paddington 2, sebbene gran parte della storia e il resto dei personaggi siano ancora tenuti segreti, è noto che il prequel mostrerà un giovane Willy Wonka che viaggia per il mondo e incontra i famosi Oompa-Loompa, che diventano un pilastro importante per la sua fabbrica. Fanno parte del cast di Wonka anche Olivia Colman e Rowan Atkinson, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi dal set, restate sintonizzati!