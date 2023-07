Wonka, Timothée Chalamet contro il Cartello del Cioccolato nel primo trailer ufficiale!

Dopo Gene Wilder e Johnny Depp è il turno di Timothée Chalamet: la star di Chiamami col tuo Nome e Dune è pronta a regalarci la sua personalissima versione di Willy Wonka nel film dedicato al celebre protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, e il primo trailer ufficiale ci ha permesso finalmente di farci un'idea di ciò che vedremo.

Dopo la meravigliosa prima immagine di Hugh Grant nei panni di un Umpa Lumpa rilasciata poche ore fa ecco dunque una prima chance per immergerci nuovamente nel mondo ideato da Roald Dahl, dove grazie a un cioccolatino è possibile fare cose straordinarie (addirittura volare!) in barba a qualunque legge della fisica e della natura.

L'immaginazione del Willy Wonka di Timothée Chalamet non ha limiti in questo trailer, se non quelli imposti dal Cartello del Cioccolato, un'associazione che non sembra vedere di buon occhio le idee eccessivamente fantasiose del nostro eroe: contro tutti e tutti, il buon Willy sembra però intenzionato a non arretrare di un millimetro... E il finale della storia (o meglio, l'inizio di un'altra storia), d'altronde, lo conosciamo tutti benissimo!

Cosa ne dite? Il trailer vi ha convinti? Darete una possibilità al Wonka di Chalamet? Fatecelo sapere nei commenti! Dall'interno del cast, d'altro canto, non hanno dubbi: la prova di Timothée Chalamet è stata assolutamente maestosa.