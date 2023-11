Wonka: Timothée Chalamet sarà il biglietto d'oro di Warner Bros al box office di dicembre?

Mentre le previsioni di incasso per Aquaman e Il regno perduto avvisano il mercato di un altro possibile flop targato DCEU, i nuovi studi degli analisti concordano che il vero biglietto d'oro di Warner Bros al botteghino di dicembre sarà Wonka con Timothée Chalamet.

Secondo Deadline, infatti, il nuovo film dal regista di Paddington e Paddington 2 Paul King godrà di un primo fine settimana di apertura dall'incasso di 35-40 milioni di dollari in Nord America, una cifra che segna un costante aumento di interesse da parte del pubblico americano dato che le ultime proiezioni di qualche settimana avevano stimato un debutto da 20-23 milioni di dollari. La nuova cifra paragona Wonka a a Jumanji: Welcome to the Jungle del 2017, anch'esso uscito nel periodo pre-natalizio co un primo incasso da 36 milioni di dollari.

Wonka, lo ricordiamo, sarà un prequel de La fabbrica di cioccolato e racconterà la storia delle origini dell'eccentrico cioccolatiere nato con il romanzo di Roald Dahl, Charlie e la fabbrica di cioccolato: in passato il libro ha già ispirato due adattamenti cinematografici, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato del 1971 con Gene Wilder e La fabbrica di cioccolato del 2005 con Johnny Depp, film diretti rispettivamente da Mel Stuart e Tim Burton: da notare che il film del 2005 esordì con un incasso da 56 milioni di dollari, una cifra che sembra leggermente fuori dalla portata di Wonka.

Il film uscirà in Italia dal 14 dicembre prossimo. Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Wonka.