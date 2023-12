Wonka, Timothée Chalamet apre al sequel:'Se c'è una storia da raccontare'

Timothée Chalamet è protagonista al cinema nel ruolo del giovane Willy Wonka nel lungometraggio prequel de La fabbrica di cioccolato diretto da Paul King, Wonka. Il progetto prevede un sequel? Qualsiasi sia la decisione della produzione, Chalamet sembra aperto alla possibilità di tornare a vestire i panni di Wonka.

Intervistato da Entertainment Tonight alla première di Wonka a Los Angeles, Chalamet ha dichiarato:"Se ci fosse una storia da raccontare. Ed evidentemente c'è".

Un'allusione piuttosto chiara all'idea di un seguito probabilmente già in cantiere.



In considerazione del divario di venticinque anni dalla sua versione a quella interpretata da Johnny Depp e Gene Wilder, Timothée Chalamet ritiene che ci sia ancora parecchio spazio per storie su Wonka da proporre al cinema. Chalamet ha dichiarato che Wonka non è stato fatto per soldi e questo dettaglio l'ha convinto ad accettare il ruolo.



"Qualcosa di contorto accade nella storia di Wonka. Non so come abbiamo iniziato così e finito lì, non so qual è la storia" ha concluso.

Anche Paul King, il regista, lascia aperta una porta al sequel:"Volevamo fare un film con un inizio, una parte centrale e una fine che non sembrasse una di quelle cose in cui dici 'Oh, ho visto solo un quarto della storia'. Il film è una cosa a sé".



Su Everyeye trovate la recensione di Wonka, il film diretto da Paul King con protagonista Timothée Chalamet.