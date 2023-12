Wonka, grande successo al box office internazionale: il film Warner parte alla grande

Mentre Il ragazzo e l'airone conquistava il box office USA nello scorso week-end, il prequel de La fabbrica di cioccolato Wonka dominava il box office internazionale partendo col piede giusto in vista delle festività natalizie.

Il film targato Warner Bros e con protagonista l'amatissimo attore Timothée Chalamet nei panni di un giovane Willy Wonka, infatti, ha esordito al primo posto nella classifica box office globale, conquistando la bellezza di 43,2 milioni di dollari da un totale di 37 mercati internazionali: una grande partenza per il film, considerato che la data d'uscita in Nord-America è fissata per il prossimo 16 dicembre, data dalla quale inizierà a diffondersi anche in altri mercati chiave.

Secondo i dati, Wonka dovrebbe esordire con altri 40 milioni negli USA, e ha il potenziale per continuare ad attirare a sé il pubblico per tutta la durata delle festività natalizie, soprattutto considerata la mancanza di altri titoli di grosso richiamo in arrivo in quel periodo. Da segnalare che, essendo un musical, il film diretto da Paul King ha fatto molto meglio di altri recenti musical usciti sotto Natale, come The Greatest Showman (2017) e Mary Poppins Returns (2018): film con Hugh Jackman è stato l'ultimo musical di Hollywood ad ottenere un grande successo al botteghino globale con 434 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, questo però avveniva prima dell'era covid: quale risultato riuscirà ad ottenere Wonka? Staremo a vedere, ma il debutto al primo posto in 32 dei 37 mercati in cui è già uscito fa ben sperare.

