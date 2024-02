Wonka, che risultato al box office: il film di Timothée Chalamet supera i 600 milioni

Wonka si è confermato un successo al box office, dato che in queste ore il film interpretato da Timothée Chalamet nei panni dell'eccentrico cioccolatiere ha superato i 600 milioni di dollari al box office a livello globale.

Dopo 10 settimane sul grande schermo, Wonka è riuscito ad incassare 210 milioni di dollari in Nord America e 395,1 milioni di dollari a livello internazionale, per un incasso totale di 604,9 milioni di dollari: è un traguardo notevole perché solo sette film usciti nel 2023 sono riusciti a superare la soglia dei 600 milioni di dollari. La Warner Bros. ha sostenuto il film con un budget di 125 milioni di dollari, e il film ha ripagato l'investimento conquistando il pubblico e riuscendo a rimanere nella top5 dei migliori incassi nazionali fin dal suo debutto a dicembre scorso.

Il potere da star di Timothée Chalamet può far molto comodo a Warner Bros anche in vista dell'uscita di Dune: Parte 2, e infatti la major ha festeggiato: "Questo risultato testimonia la genialità creativa di Paul King, del produttore David Heyman, di Timothée Chalamet e del cast e della troupe del film", hanno affermato Mike De Luca e Pamela Abdy, co-presidenti e CEO di Warner Bros. Motion Picture Group. in una dichiarazione. “Insieme hanno dato vita alla magia senza tempo dei personaggi iconici di Roald Dahl in modo incredibile e hanno trasformato il loro film in un classico istantaneo per una nuova generazione. I nostri più sentiti ringraziamenti vanno agli spettatori di tutto il mondo per aver accolto Wonka in un modo così straordinario”.

