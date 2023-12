Wonka: nuovo record su Rotten Tomatoes per la saga de La fabbrica di cioccolato

Negli anni sono state varie le trasposizioni della storia di Roald Dahl, eppure quella ipnotica e magistrale interpretazione di Gene Wilder nell'ormai iconico film del 1971 diretto da Mel Stuart non si è ancora dissipata dalle menti di molti. Neppure Tim Burton è riuscito ad usurparne il posto, ecco perché con Wonka si è presa una strada diversa.

Ecco quindi che, nel mentre che ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di Dune, è finalmente arrivato il momento di dare uno sguardo all'attuale punteggio su Rotten Tomatoes del prequel de La Fabbrica di Cioccolato.

Ciò è possibile grazie al fatto che già in molti, tra critici ed influencer hanno avuto modo di vedere Wonka in anteprima, rilasciando online qualche parere, ma le cose non sono andate proprio benissimo.

Come si può infatti evincere facendo un confronto con le altre due pellicole riguardanti l'opera di Dahl, Wonka ha totalizzato per ora un 83% sulla piattaforma, che non è certo un male ma sicuramente fa pensare che qualcosa è andato storto, specie rispetto al film del 1971 che detiene un 91% da parte della critica.

Alcuni hanno motivato questo punteggio affermando che, nonostante all'apparenza la pellicola risulti ben fatta e ricca di una stravagante atmosfera magica, quando si lascia da parte questo ciò che resta è "il vuoto".

Di certo poi ci sarà modo di vedere con i nostri occhi il film, ma al momento cosa ne pensate? Oltretutto, se ve la foste persa ecco la nostra recensione di Una Giornata di Pioggia a New York.