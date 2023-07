Wonka, niente provino per Timothée Chalamet: il regista convinto dai video rap del liceo!

Il regista di Wonka, Paul King, ha dichiarato che è stato un percorso molto semplice quello che ha portato Timothée Chalamet ad essere scelto come interprete del personaggio principale del film. Intervistato da Rolling Stone, King ha spiegato di conoscere molto bene le clip virali rap di Chalamet quand'era un liceale.

Il talento del giovane attore è evidente nei video dell'epoca in cui Chalamet era uno studente liceale al LaGuardia High School:"È stata un'offerta diretta perché è fantastico ed era l'unica persona nella mia mente che potesse farlo. Ma poiché è Timothée Chalamet e la sua vita è così assurda, le sue esibizioni musicali al liceo sono su YouTube e hanno centinaia di migliaia di visualizzazioni. Quindi ho saputo dal meraviglioso Timmy Chalamet che sapeva cantare e ballare davvero bene".



"Sapevo fosse nel suo repertorio ma non sapevo quanto fosse bravo. Quando gli ho parlato era molto entusiasta. Aveva fatto tip tap al liceo ed era tipo 'Mi piacerebbe mostrare alla gente che posso farlo'" ha dichiarato il regista, che ha definito Wonka 'un musical vero e proprio' e 'una sfida davvero divertente, poiché il film è ambientato negli anni '40 e sembrava un cappello divertente per l'età d'oro dei musical MGM". Su Everyeye potete recuperare il trailer di Wonka, uscito qualche giorno fa.



Wonka sarà un film molto legato alla pellicola del 1971 con Gene Wilder:"A differenza del mondo di Paddington [film diretto da King], non tutti sono gentili nel mondo di Roald Dahl. Ho sicuramente avuto modo di giocare con quelle idee grottesche ma spero di non danneggiare una generazione di bambini".



Timothée Chalamet ha dichiarato di essere contento di girare un film come Wonka destinato ad un pubblico giovane.