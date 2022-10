Wonka: i primi test screening del prequel con Timothée Chalamet sono andati benissimo!

Sicuramente sarà un 2023 piuttosto intenso per Timothée Chalamet: mentre tutto il mondo attende Dune: Parte Due in cui riprenderà i panni di Paul Atreides, lo rivedremo anche nel vociferato nuovo film dei fratelli Safdie e infine in Wonka, film di Paul King che fungerà da prequel alla storia narrata ne La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl.

Secondo quanto riportato da World of Reel, le prime proiezioni di prova (i cosiddetti test-screening) di Wonka si sarebbero già svolte e a quanto pare sarebbero andate molto bene. Ecco un commento ottenuto dalla testata in merito al film di King:

"Ho esitato a partecipare alla proiezione di prova di "Wonka", ma sono felice di averlo fatto. È molto inventivo, soprattutto dal punto di vista visivo. C'è una lenta costruzione del mondo, l'ho trovato cupo, drammatico e divertente. Chalamet è sorprendentemente efficace, la sua recitazione ha uno stile "un po' smorto" che si adatta perfettamente al fascino del personaggio. In un certo senso reinventa Wonka in modo unico".

Diversi altri scooper di settore hanno confermato le reazioni più che positive ai test screening.

Il film musical Wonka dovrebbe uscire, in tempo per il Natale, nel dicembre 2023 (dopo che inizialmente era previsto per il marzo precedente) ed è attualmente in piena lavorazione. Il progetto è guidato come detto dal regista Paul King, meglio conosciuto per Paddington e Paddington 2, sebbene gran parte della storia e il resto dei personaggi siano ancora tenuti segreti, è noto che il prequel mostrerà un giovane Willy Wonka che viaggia per il mondo e incontra i famosi Oompa-Loompa, che diventano un pilastro importante per la sua fabbrica. Nel cast di Wonka anche Olivia Colman e Hugh Grant che si è unito al cast in seguito.

Wonka sarà un musical e per avere un'idea un po' più precisa, pensate ad Animali Fantastici per quanto riguarda il periodo (siamo all'inizio del 20° secolo), ma molto più divertente. Su queste pagine potete recuperare la descrizione del trailer di Wonka mostrato al CinemaCon.