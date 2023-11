Wonka, le prime reazioni: Timothée Chalamet promosso o bocciato?

In seguito alla première mondiale di Wonka, i critici hanno espresso i loro primi pareri sul film, elogiando in particolare la performance di Chalamet e la regia di Paul King. Non perdetevi il nostro approfondimento su Wonka : Timothée Chalamet sarà meglio di Johnny Depp nel ruolo del protagonista? "Se devo essere onesto: non mi aspettavo molto quando sono entrato per Wonka. Ma mi sono innamorato di un musical affascinante, sincero e piuttosto spettacolare, un amorevole tributo a tutto ciò che amiamo dell'originale del 1971. Chalamet è incredibilmente divertente e carismatico nei panni di Wonka" si legge sui social. Un'altra recensione conferma la positiva sorpresa, con qualche appunto:"Sorprendentemente, soprattutto, mi è piaciuto Wonka. Timothée Chalamet è un attore comico davvero dotato, che sfrutta abilmente il suo personaggio da star per ridere. La messa in scena è buona e c'è molto cuore e fantasia. Tuttavia, non mi è piaciuta la raffica di battute sul peso. Mancanza di stile in un film delizioso". In ogni caso le prime recensioni su Wonka sembrano davvero tendenzialmente positive e ora il pubblico non vede l'ora di godersi il film in sala. Timothée Chalamet è fiero di Wonka perché ha dichiarato ironicamente di 'saper far finta di cantare'.

I surprisingly, mostly, enjoyed WONKA. Timothée Chalamet is a really gifted comedic actor, smartly leveraging his star persona for laughs. The staging is good and there’s lots of heart and whimsy. I did not however like the barrage of fat jokes. Poor form in a delightful film. pic.twitter.com/rtqrATudfc — Robert Daniels (@812filmreviews) November 28, 2023

#Wonka/ #WonkaMovie is a winning confection, filled with perfect amounts of charm, whimsy & poignancy, powered by pure imagination & bright, nimble musical numbers. Timothée Chalamet is a charisma factory. His full committal is intoxicating. Hugh Grant in exceptional IDGAF mode. pic.twitter.com/vjKJqqY6ll — Courtney Howard (@Lulamaybelle) November 28, 2023

#wonka is an instant holiday classic & a truly magical time at the movies 🥰 paul king’s whimsical style works as well here as it did in paddington, every musical number enchants, & the entire ensemble takes turns stealing the show, led by an endlessly charming timothée chalamet. pic.twitter.com/O887KYp4CY — Zoë Rose Bryant (@ZoeRoseBryant) November 28, 2023