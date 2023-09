Wonka, il prequel con Timothèe Chalamet sarà un musical o no? Parla il regista

Una cosa è certa. Wonka, il prequel de La fabbrica di cioccolato diretto da Paul King e con protagonista Timothée Chalamet, manterrà un elemento centrale delle passate versioni dell'universo creato da Roald Dahl: le canzoni. Ma il film sarà un musical? A rispondere alla curiosità dei fan è stato proprio il regista.

"Gli Umpa Lumpa cantano molto nel libro e Dahl usa sempre la poesia. Ma non volevo che diventasse semplicemente un musical in cui le persone cantano i dialoghi tra loro senza una ragione evidente. Mi sembrava più un film con canzoni che un musical" ha spiegato King.



Il regista britannico dirige Wonka, la storia del giovane Willy Wonka (Timothée Chalamet) e di come ha costruito il proprio impero ricoperto di caramelle e dolciumi, la fabbrica di cioccolato. Nel cast figurano anche Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson, Olivia Colman, Matt Lucas, Sally Hawkins e Hugh Grant nel ruolo di Umpa Lumpa.



Proprio la scelta della star di Notting Hill per un ruolo così particolare ha fatto molto discutere: ecco perché è stato scelto Hugh Grant per Umpa Lumpa.

Timothée Chalamet vestirà i panni di Wonka ed erediterà il personaggio da due grandi star come Gene Wilder, protagonista de Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, uscito nel 1971 per la regia di Mel Stuart, e Johnny Depp, che interpretò il personaggio nella versione di Tim Burton del 2005, La fabbrica di cioccolato.



I fan si chiedono: rispetto alle versioni del passato, Timothée Chalamet sarà meglio di Johnny Depp?