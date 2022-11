Wonka, la performance di Timothée Chalamet è 'meravigliosa' secondo un membro del cast

Dopo i che i primi test-screening di Wonka sono stati accolti più che bene, Keegan-Michael Key ha elogiato la performance di Timothée Chalamet nel musical prequel de La fabbrica di cioccolato che lo vedrà nei panni di un giovane Willy Wonka. La pellicola è diretta da Paul King, già apprezzato dietro la macchina da presa per i film di Paddington.

L'hollywood Reporter ha recentemente avuto l'opportunità di parlare con Key sul red carpet dell'anteprima della sua nuova serie Hulu Reboot. Durante la conversazione, gli è stato chiesto del suo lavoro in Wonka e l'attore non si è risparmiato negli elogi a Chalamet, ritenendo che la giovane star "gronda carisma da tutti i pori" e che c'è una "meravigliosa semplicità" nel modo in cui dà vita a questo personaggio iconico.

"C'è questa meravigliosa disinvoltura nel modo in cui interpreta Wonka, per non parlare del fatto che riveste di questa specie speranza il personaggio, una sorta di qualità indomabile che non mollerà mai, è sempre pronto per la prossima sfida. Dice: 'Ok, non ha funzionato? Proveremo qualcos'altro'. E su Timothée Chalamet, cosa posso dire? Questo ragazzo, sapete, trasuda carisma e una meravigliosa sicurezza. È un artista davvero delizioso".

Il film musical Wonka dovrebbe uscire, in tempo per il Natale, nel dicembre 2023 (dopo che inizialmente era previsto per il marzo precedente) ed è attualmente in piena lavorazione. Il progetto è guidato come detto dal regista Paul King, meglio conosciuto per Paddington e Paddington 2, sebbene gran parte della storia e il resto dei personaggi siano ancora tenuti segreti, è noto che il prequel mostrerà un giovane Willy Wonka che viaggia per il mondo e incontra i famosi Oompa-Loompa, che diventano un pilastro importante per la sua fabbrica. Nel cast di Wonka anche Olivia Colman e Hugh Grant che si è unito al cast in seguito.

Wonka sarà un musical e per avere un'idea un po' più precisa, pensate ad Animali Fantastici per quanto riguarda il periodo (siamo all'inizio del 20° secolo), ma molto più divertente. Su queste pagine potete recuperare la descrizione del trailer di Wonka mostrato al CinemaCon.