Wonka, Paul King entusiasta del cioccolato presente sul set:'Era incredibile'

Cosa sarebbe un set cinematografico su Willy Wonka senza la presenza di cioccolato? Il regista del film con protagonista Timothée Chalamet nel ruolo del celebre 'regnante' della fabbrica raccontata da Roald Dahl nel suo libro più conosciuto, ha ammesso che il cioccolato presente durante la lavorazione era eccezionale.

"Avevamo questo incredibile cioccolatiere. Ha preparato questi incredibili intrugli e li assaggiavamo" ha dichiarato King.



Il regista del film - con Hugh Grant nel ruolo di Oompa Loompa - ha proseguito:"Ovviamente, gli attori sono bravi a fingere. Ma il miracolo è stato che avevano un sapore migliore di quanto sembrasse". In una scena uno dei personaggi cade in una vasca piena di cioccolato. Per l'occasione è stato preparato un intero contenitore di cioccolata non troppo calda:"Non bollente, soltanto cioccolata calda nella quale immergersi. C'era un sacco di cioccolato in giro".



La star di Chiamami col tuo nome Timothée Chalamet è l'erede di attori del calibro di Gene Wilder, che interpretò il personaggio nel film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, uscito nel 1971, e da Johnny Depp in La fabbrica di cioccolato nel film del 2005 diretto da Tim Burton.



Nei giorni scorsi è stato pubblicato il primo trailer di Wonka, che racconta le storie di un giovane Willy Wonka prima della celebre idea di invitare dei bambini all'interno della sua fabbrica di cioccolato per metterli alla prova.