Wonka, quanti numeri musicali ci saranno nel film? Lo rivela Timothée Chalamet!

Lo scorso Aprile è stato mostrato un primissimo trailer di Wonka al CinemaCon, e da allora i lavori sulla pellicola con Timothée Chalamet sono andati avanti. Nel frattempo abbiamo appreso che il film diretto da Paul King sarà un musical: ma quante canzoni ci saranno? Lo rivela lo stesso Chalamet.

Wonka sarà un prequel del romanzo del 1964 scritto dall'acclamato autore per bambini Roald Dahl, Charlie and the Chocolate Factory. La pellicola ci porterà dunque a conoscere gli eventi che precedono la nascita della Fabbrica, e lo farà in musica. Accanto al già citato Chalamet, ci sarà un grande cast, formato da Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Keegan-Michael Key, Jim Carter e Olivia Colman, e anche se non abbiamo molte informazioni di trama, sappiamo ora con precisione quanti "numeri musicali" potremo vedere.

"[Ci saranno] sette [performance]! Sapete la cosa davvero divertente è che è così fuorviante [il titolo di questa pellicola]. Questo film è così sincero, è così gioioso" ha rivelato Chalamet nel corso di un'intervista con British Vogue. L'attore, dunque, oltre a svelare quanti "numeri" vedremo, ha anche rivelato il tono del film, confermando tutti i report che immaginavano una grande "quantità" di performance e tanto divertimento, seguendo così quello che è effettivamente lo spirito di Wonka.

