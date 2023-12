No, Wonka non è il film di Timothée Chalamet preferito da sua madre

Trasformista al cinema, Timothée Chalamet ha regalato la sua ultima performance nei panni dello stravagante e giovane Willy Wonka in Wonka,prequel che racconterà le origini della fabbrica di cioccolato più iconica della cultura pop.

Sebbene Wonka parta con il botto e l'interpretazione dell'attore sia stata elogiata più volte, non ha convinto completamente la madre di Chalamet! Ma quale sarà allora il suo film preferito in cui recita il figlio? A svelarlo è stata la stessa star di Wonka: "Beautiful Boy è il suo film preferito", ha detto Chalamet a Good Morning America. Potremo forse dare torto alla madre di Timothée Chalamet? In Beautiful Boy, l'attore tratteggia un devastante quadro di un adolescente con problemi di tossicodipendenza, raccontando il complicato rapporto con il padre interpretato da un profondo Steve Carell.

Un ruolo impegnativo, molto lontano dai tono leggero di Wonka che ha comunque apprezzato la madre di Chalamet, felice di vedere il figlio "più sorridente": "Quando ha visto Wonka ha detto: 'È bello vederti sorridente'", sottolinea l'attore facendo riferimento al lato più tenebroso che assume spesso in molti titoli della sua filmografia.

Wonka arriverà nelle sale italiane proprio il 14 dicembre in un viaggio alla scoperta delle origini del proprietario della fabbrica di cioccolato Wonka e per Chalamet si parla già di sequel di Wonka!