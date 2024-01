Wonka non si ferma più: il film con Timothée Chalamet domina il primo weekend del 2024

Il 2023 si è chiuso nel segno di Wonka: il film con Timothée Chalamet ha vinto ogni scetticismo macinando risultati esaltanti sin dal primo giorno di programmazione e risvegliando negli spettatori di tutto il mondo la voglia di rituffarsi nella Fabbrica di Cioccolato più amata di sempre. Ma sarà così anche nell'anno nuovo?

A giudicare dai primi risultati diremmo proprio di sì: alcuni indizi erano in effetti già arrivati dal nostro Paese, con il box-office italiano trainato proprio da quel Wonka (in compagnia, ovviamente, de Il Ragazzo e l'Airone di Hayao Miyazaki e Succede Anche nelle Migliori Famiglie di Alessandro Siani) che sta continuando a far sfracelli anche nel resto del mondo.

Stando ai numeri diffusi in queste ore, infatti, anche negli Stati Uniti il primo posto nella classifica del box-office inerente al primo weekend del 2024 spetta al film che ha raccontato le origini del cioccolataio più amato della storia del cinema e della letteratura, che non sembrerebbe aver trovato rivali validi in film come Aquaman e il Regno Perduto.

Insomma, anche l'anno nuovo sembra promettere belle soddisfazioni al Willy Wonka interpretato dalla star di Dune e Chiamami col tuo Nome: e voi, avete già avuto modo di darvi un'occhiata? Per saperne di più, qui vi lasciamo intanto la nostra recensione di Wonka.