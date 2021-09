Wonka, Keegan-Michael Key si unisce al cast del prequel con Timothée Chalamet

Inizia a prendere forma il cast di Wonka, la nuova serie basata sul romanzo di Roald Dahl che racconterà le origini di Willy Wonka, il celebre proprietario della "fabbrica di cioccolato" già portato al cinema da Gene Wilder nel 1971, e successivamente da Johnny Depp nel 2005, nel remake diretto da Tim Burton.

Sapevamo finora dell'ingaggio di Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista, l'unico ruolo ufficialmente assegnato finora nel film. Si è parlato anche di Olivia Colman nel ruolo della villain del film, ma non ci sono conferme in tal senso.

Nella giornata di martedì è arrivato invece l'annuncio dell'ingresso di Keegan-Michael Key nel cast di Wonka. Il suo ruolo non è stato ancora rivelato, così come non si sa molto dei dettagli della trama. Quel che sappiamo è che il film si concentrerà sulla vita del giovane Willy Wonka, prima dell'apertura della fabbrica di cioccolato.

Tra gli ultimi lavori di Keegan-Michael Key ci sono i film Netflix The Prom e Jingle Jangle: A Christmas Journey. Recentemente l'abbiamo visto anche in serie tv come Compagni di università, sempre su Netflix, e Schmigadoon! su Apple TV+.

L'uscita di Wonka è attualmente prevista per il 17 marzo 2023. Il film è diretto da Paul King (Paddington), che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Simon Farnaby.