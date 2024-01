Wonka è imbattibile al box office USA, supererà La sirenetta e Mission: Impossible 7?

La classifica dei migliori incassi del 2023 a sorpresa potrebbe cambiare retroattivamente grazie allo straordinario successo di Wonka, il nuovo film Warner Bros con protagonista Timothée Chalamet.

Nel fine settimana appena trascorso, infatti, Wonka ha incassato 5,91 milioni di dollari a livello nazionale, salendo così ad totale di 195 milioni di dollari. A livello internazionale, inoltre, il film ha incassato altri 7,8 milioni di dollari da 77 mercati esteri, dimostrando un'impressionante tenuta e salendo a quota 356,9 milioni di dollari, che sommati agli incassi domestici salgono ad un totale globale di 552,0 milioni di dollari.

Dato che Wonka uscirà in Corea del Sud solo questa settimana, per la precisione da domani mercoledì 31 gennaio, è molto probabile che nei prossimi giorni Wonka supererà La sirenetta e Mission: Impossible Dead Reckoning, o per lo meno gli si farà molto sotto, dato che i due film non sono molto distanti: il remake Disney è a quota 569 milioni, mentre l'action con Tom Cruise attende a 567 milioni.

Da notare comunque che, dalla sua uscita originale, Wonka è rimasto almeno in top3 per sette settimane consecutive, e non dovrebbe avere grossi rivali nelle prossime settimane almeno fino all'uscita dell'altro blockbuster di Warner Bros con Timothée Chalamet, ovvero Dune: Parte 2. Il film ha già superato La fabbrica di cioccolato di Tim Burton e Johnny Depp, che aveva incassato 475 milioni di dollari in tutto il mondo.

Ricordiamo che la scorsa settimana Wonka è uscito in vod in Italia.