Wonka: Hugh Grant è un Umpa Lumpa perfetto nel nuovo trailer!

La fantasia e l’estro dello scrittore inglese Roald Dahl sono perenni fonti di ispirazione per il cinema, come dimostrano anche gli ultimi cortometraggi di Wes Anderson targati Netflix.

I suoi racconti sospesi tra il grottesco e l’ironico riescono a dipingere perfettamente un mondo in cui gli unici strumenti per fronteggiare la malignità sono la bontà e l’umiltà. Tra i suoi capolavori per l’infanzia spicca senz’ombra di dubbio La fabbrica di cioccolato, romanzo del 1964 in grado di conquistare il pubblico di ogni età.

Un valido contributo all’affermazione del libro è stato fornito, certamente, dai due film ispirati ad esso, ovvero il Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato diretto da Mel Stuart (1971) e il più recente La fabbrica di cioccolato firmato Tim Burton (2005).

Entrambe le pellicole, amatissime dai fan, ci hanno regalato due memorabili interpretazioni dell’estroso proprietario della fabbrica di cioccolato: sia Gene Wilder che Johnny Depp, infatti, hanno reso onore al personaggio, distinguendosi per originalità e maestria nella recitazione.

Oggi l’eredità passa ad uno dei giovani attori più talentuosi della nuova Hollywood, Timothée Chalamet, l’acclamato interprete di Elio in Chiamami col tuo nome e di Paul Atreides nella saga di Dune che adesso avrà modo di dimostrare, ancora una volta, il proprio talento prestando voce e corpo a Willy Wonka.

Wonka, il nuovo film in uscita il 15 dicembre nelle sale mondiali, sarà un prequel degli eventi narrati ne La fabbrica di cioccolato, presentandoci la scalata al successo del più grande mago e produttore di cioccolato.

Ebbene, la Warner Bros. ha reso pubblico sui propri canali social il nuovo trailer di Wonka, che ci regala uno sguardo approfondito, in prima battuta, al già iconico Umpa Lumpa di Hugh Grant, il quale sembra essersi calato perfettamente nella parte. Le sequenze si soffermano, successivamente, sul divertito Chalamet nei panni dell’eccentrico cioccolataio. Sullo sfondo sembra intravedersi un’interessante sostrato sociale sulla disparità di classe, elemento da non sottovalutare e che potrebbe rivelarsi il quid in più del nuovo, ambizioso progetto.

Wonka, classificato PG per violenza e linguaggio scurrile, è diretto da Paul King (Paddington) e prodotto da David Heyman (Harry Potter, Gravity), Alexandra Derbyshire (Jurassic World: Dominion) e Luke Kelly (Le streghe di Roald Dahl), i quali promettono un’esperienza tra magia e musica, seguendo le orme del racconto di Roald Dahl.

Siete curiosi del Willy Wonka di Timothée Chalamet? Non ci resta che aspettare qualche altra settimana per confrontare la sua interpretazione con quella dei suoi predecessori; intanto, possiamo gustarci il trailer nuovo di zecca.