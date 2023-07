Wonka, Hugh Grant è un Umpa Lumpa nella nuova foto del film!

Non si può raccontare Willy Wonka senza Umpa Lumpa: il film che vedrà Timothée Chalamet nei panni del geniale inventore della Fabbrica di Cioccolato ne è ben consapevole, e per rappresentare gli strani esserini che lavorano nel magico luogo raccontato dal romanzo di Roald Dahl ha puntato, come ben sappiamo, su un vero pezzo da novanta.

Stiamo parlando di Hugh Grant, annunciato come Umpa Lumpa di Wonka ormai da un bel po' di tempo: immediata è salita al mondo intero la curiosità di scoprire che aspetto avrebbe avuto la star di Notting Hill e Quattro Matrimoni e un Funerale nei panni degli aiutanti del nostro Willy, ed ecco che quindi, a distanza di un po' di tempo, il nostro hype può finalmente trovare sfogo.

La nuova foto ufficiale di Wonka pubblicata in esclusiva da People ci mostra infatti non solo ancora una volta il protagonista interpretato da Timothée Chalamet, ma anche il nostro Hugh in versione mini con tanto di completo di tweed, parruccone, colorito tra il rosso e l'arancione e sopracciglioni bianchi d'ordinanza.

Un Umpa Lumpa davvero perfetto, a giudicare da quanto vediamo: cosa ne dite? Ci sono buone chance che il buon Hugh riesca a fornirci l'interpretazione definitiva delle iconiche creature che popolano la Fabbrica di Cioccolato? Diteci la vostra nei commenti! Umpa Lumpa a parte, intanto, Timothée Chalamet ci ha svelato quanti numeri musicali vedremo nel suo Wonka.