Wonka, Hugh Grant nel ruolo di Oompa Loompa: ecco perché è stato scelto

Il regista di Wonka, Paul King, ha spiegato il motivo per il quale la star britannica Hugh Grant è stata scelta per interpretare il personaggio di Oompa Loompa nel prossimo capitolo cinematografico prequel de La fabbrica di cioccolato, celebre libro di Roald Dahl. La presenza di Grant nel film ha incuriosito i fan.

King ha spiegato di aver notato che Dahl scrisse delle canzoni per gli Oompa Loompa 'incredibilmente sarcastiche, giudicanti e crudeli' nei confronti dei bambini protagonisti della storia. Anche per questo motivo, ha ritenuto che Hugh Grant fosse l'interprete più adatto.



"Stavo pensando davvero a quel personaggio; qualcuno che potrebbe essere una vera merda e poi 'Ah! Hugh!'. Perché è la merda più divertente e sarcastica che abbia mai incontrato" ha spiegato ironicamente il regista.

In effetti Hugh Grant è conosciuto per la sua vena sarcastica, un british humour che spesso gli ha provocato qualche problema; le risposte di Hugh Grant ad un'intervistatrice durante l'ultima Notte degli Oscar hanno fatto il giro del mondo.



Paul King ha dichiarato che Timothée Chalamet è da considerarsi all'altezza degli altri grandi attori che hanno interpretato Willy Wonka, Gene Wilder e Johnny Depp.



Sul nostro sito potete recuperare il trailer di Wonka, il nuovo film prequel sul personaggio de La fabbrica di cioccolato, interpretato da Timothée Chalamet. Nel cast del film anche Rowan Atkinson, Olivia Colman e Sally Hawkins.