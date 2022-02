Wonka, Hugh Grant sarà un Oompa Loompa nel film con Timothée Chalamet?

Le riprese di Wonka, il nuovo film sul celebre personaggio del romanzo La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl, Willy Wonka, sono in corso. Nel frattempo non si placano le voci sulle possibili new entry nel cast e secondo quanto riporta il Daily Mail, Hugh Grant potrebbe partecipare al film interpretando un Oompa Loompa.

A settembre venne annunciato che Timothée Chalamet interpreterà Willy Wonka, il personaggio affidato in passato a Gene Wilder in Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato nel film del 1971 diretto da Mel Stuart e da Johnny Depp in La fabbrica di cioccolato, diretto da Tim Burton nel 2005.



Tra i membri del cast annunciati non figurava inizialmente Hugh Grant ma ora i media britannici sembrano essere convinti della sua partecipazione al film, per il quale dovrebbe prestare il volto ad un Oompa Loompa, le curiose creature che lavorano per Willy Wonka nella fabbrica di cioccolato.



In attesa di ricevere conferma o smentita intorno a quello che per il momento è soltanto un rumor, ricordiamo che la produzione non aveva rilasciato alcuna dichiarazione sugli Oompa Loompa, forse per evitare discussioni o accuse di razzismo o abilismo sulla rappresentazione dei personaggi.

Secondo i media anglosassoni, Grant sarebbe già sul set del film e sarebbe impegnato a girare le sue scene ad Oxford.



Per saperne di più sulle riprese, ecco un video di Timothée Chalamet che balla sul set del film.