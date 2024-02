Wonka, l'experience da incubo è stata uno scherzo fatto con IA? Nuovi dettagli

In queste ore si continua a parlare della terrificante experience dedicata a Willy Wonka che ha avuto luogo a Glasgow lo scorso 24 febbraio, quando i bambini invitati all'evento si sono ritrovati in un capannone abbandonato che della famosa Fabbrica di Cioccolato era una versione da incubo.

I colleghi del The Independent sono riusciti a parlare con l'attore Paul Connell, una delle tre persone assunte per interpretare Willy Wonka durante l'evento: l'animatore ha rivelato di essere stato chiamato all'ultimo minuto e di aver ricevuto una sceneggiatura che conteneva "15 pagine di parole senza senso generate dall'intelligenza artificiale" incentrata su un mostro chiamato Lo Sconosciuto.

“La cosa che mi ha colpito è stata quando ho dovuto dire: ‘C’è un uomo di cui non conosciamo il nome. Si fa chiamare lo Sconosciuto. Questo Sconosciuto è un malvagio produttore di cioccolato che vive tra le mura di questa fabbrica'”, ha ricordato l'attore. “È stato letteralmente terrificante per i bambini che hanno partecipato". Tra l'altro, a quanto pare, l'evento non prevedeva cioccolato nonostante fosse intitolato "Chocolate Experience". "Ci è stato detto di dare ai bambini una caramella gommosa e un quarto di tazza di limonata", ha detto Connell. “Niente cioccolato alla Chocolate Experience. Doveva esserci una fontana di cioccolato da qualche parte ma non l'ho mai vista."

Alla fine, i genitori hanno iniziato a protestare e l’evento si è conlcuso nel caos, con Connell che ha deciso di andarsene insieme ad alcuni Umpa Lumpa. "C'era una folla inferocita davanti alla porta d'ingresso, la gente gridava, le persone che avevano organizzato l’evento piangevano. Gente che correva ovunque, il set distrutto..In realtà stava diventando piuttosto pericoloso per noi. C’erano bambini con costumi molto migliori dei nostri, che piangevano seduti a terra…Noi come attori siamo stati portati qui all’ultimo secondo e abbiamo solo cercato di fare del nostro meglio per i bambini”.