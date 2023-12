Wonka domina il box office: com'è andato il debutto del nuovo film di Timothée Chalamet?

Wonka di Paul King è arrivato al cinema in tutto il mondo, ma quanto sta incassando? Vediamo insieme i primi numeri fatti registrare al box office dal prequel de La fabbrica di cioccolato con protagonista l'amatissimo attore candidato all'Oscar Timothée Chalamet.

Nel solo giorno d'apertura, venerdì 15 dicembre, negli USA Wonka ha debuttato con un incasso lordo di 14,4 milioni di dollari da un totale di 4.203 sale: una cifra che lo mette sulla buona strada per guadagnare circa 38-40 milioni di dollari o più nell'intero primo weekend di programmazione in Nord America. Si tratta di un inizio a dir poco promettente per il film, specialmente considerato il genere di appartenenza, il musical, che ha avuto non poche difficoltà al box office negli ultimi tempi (l'ultimo musical di successo risale al 2017, con The Greatest Showman).

Il pubblico ha assegnato a Wonka un A- su CinemaScore, mentre il 60% degli acquirenti di biglietti del venerdì aveva un'età compresa tra 18 e 34 anni. La Warner proverà a dominare le sale cinematografiche nelle ultime settimane dell'anno, dato che nei prossimi giorni uscirà anche il nuovo film sui supereroi DC Aquaman e Il regno perduto, che a sua volta sarà seguito da Il colore viola, un altro musical, in uscita negli USA il giorno di Natale: questi titoli, incluso Wonka, dovranno vedersela con Universal e Illumination, il cui nuovo film d'animazione Migration arriverà il 22 dicembre.

Il film è in programmazione anche nelle sale italiane. Per altri contenuti scoprite come finisce Wonka.