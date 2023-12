Wonka, cosa ha convinto Timothée Chalamet? 'Non è un film fatto per i soldi'

Manca poco all'uscita di Wonka, il film diretto da Paul King con protagonista la star di Dune e Chiamami col tuo nome Timothée Chalamet nel ruolo che fu sul grande schermo anche di Gene Wilder e Johnny Depp. Inizialmente, Chalamet era scettico sull'idea del film ma un elemento della sceneggiatura gli ha fatto cambiare idea.

Intervistato da GamesRadar+, l'attore ha svelato che il testo della canzone Hat Full of Dreams ha contribuito a conquistarlo e convincerlo di accettare il film.



"Come molte persone, quando ci sono dei remake mi sento molto protettivo nei confronti del personaggio originale e delle versioni che ami. Le tue sopracciglia si alzano con scetticismo riguardo al fatto se questa sia una storia legittima e utile o un cinico modo per fare soldi. Ma stavo leggendo le prime tre pagine della sceneggiatura e la canzone Hat Full of Dreams era lì. E non c'era musica per accompagnarla ma i testi erano così intelligenti. Parla di questo giovane Willy, che sicuramente non era la versione folle, cinica, alla lunga un po' stucchevole e con il cervello fuso che vediamo nei due film precedenti, ma era molto fiducioso, giovane e ambizioso, che non accetta un 'no' come risposta, forse un po' ingenuo. Penso che sia molto intelligente".



Nel frattempo, Wonka ha strappato un nuovo record su Rotten Tomatoes, in attesa del film nelle sale cinematografiche. In Italia Wonka uscirà al cinema il prossimo 14 dicembre.



