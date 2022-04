Wonka: al CinemaCon mostrato un trailer davvero sorprendente, la descrizione

In mezzo a tutte le anticipazioni di scena in questi giorni di CinemaCon, è stato mostrato anche un primissimo trailer di Wonka, prequel de La fabbrica di cioccolato, ovvero la favola di Roald Dahl. Il nuovo film sarà un musical che vedrà Timothée Chalamet nella versione più giovane del personaggio di Willy Wonka, ecco la descrizione del trailer.

Pensate ad Animali Fantastici per quanto riguarda il periodo (siamo all'inizio del 20° secolo), ma molto più divertente: Più ritmo nelle gambe, danze piroettanti, fontane di cioccolato e una giraffa che corre attraverso un edificio comunale (una stazione ferroviaria?). Le immagini si riempiono di viola e marrone. Vediamo Wonka arrivare in quella che sembra essere Londra (il film è stato girato lì) e conquistare lentamente la fama di impresario di dolciumi, essendo il film una storia di origini.

Uno dei numeri musicali suonati era "You've never had chocolate like this" cantato da una serie di personaggi. Sally Hawkins interpreta la fidanzata che Wonka conquista, beh, con il cioccolato. Sulla conclusione del filmato, nell'involucro di cioccolato il Wonka di Chalamet legge, "Non è il cioccolato che conta", poi sull'altro lato: "Sono le persone con cui lo condividi". Il personaggio di Hawkins lo capisce. Nel corso del trailer compaiono anche i personaggio di Rowan Atkinson e Jim Carter.

Il film musical Wonka dovrebbe uscire, in tempo per il Natale, nel dicembre 2023 (dopo che inizialmente era previsto per il marzo precedente) ed è attualmente in piena lavorazione. Il progetto è guidato dal regista Paul King, meglio conosciuto per Paddington e Paddington 2, sebbene gran parte della storia e il resto dei personaggi siano ancora tenuti segreti, è noto che il prequel mostrerà un giovane Willy Wonka che viaggia per il mondo e incontra i famosi Oompa-Loompa, che diventano un pilastro importante per la sua fabbrica. Nel cast di Wonka anche Olivia Colman e Hugh Grant che si è unito al cast da poco.