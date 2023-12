Wonka è al cinema: 5 curiosità da scoprire sul film con Timothée Chalamet

Da oggi arriva al cinema Wonka, nuovo film targato Warner Bros con protagonista il candidato all'Oscar Timothée Chalamet: per l'occasione, abbiamo preparato per voi 5 curiosità su Wonka da scoprire prima di entrare in sala.

La storia : il film è basato sullo straordinario protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, il romanzo per bambini dell’autore Roald Dahl, e ne rappresenta un vero e proprio prequel. La storia di Wonka racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l'amato Willy Wonka che conosciamo oggi.

Il cast : oltre a Timothée Chalamet nei panni del protagonista, nel cast di Wonka troviamo anche il vincitore dell'Emmy e del Peabody Award Keegan-Michael Key (The Prom, Schmigadoon), la candidata all'Oscar Sally Hawkins (La forma dell'acqua - The Shape of Water, i film di Paddington, Spencer), Rowan Atkinson (i film di Johnny English e Mr. Bean) la premio Oscar Olivia Colman (La Favorita, The Crown) e Hugh Grant (Paddington 2).

Un umpa-lumpa particolare : l'attore Hugh Grant interpretata un umpa-lumpa, uno dei famosi aiutanti di Willy Wonka ne La fabbrica di cioccolato, ma la star ha pubblicamente dichiarato di aver odiato prendere parte alle riprese del film a causa della CGI utilizzata per la creazione del suo personaggio in miniatura. Cliccate sul link evidenziato in questo paragrafo per saperne di più...

Un set davvero goloso : per la serie 'è un duro lavoro ma qualcuno deve pur farlo', il regista Paul King ha svelato di aver messo su circa 15 kg durante le riprese del film, perché ogni volta che arrivava sul set non faceva che mangiare la cioccolata presente in ogni dove. "È un miracolo che Timothée sia rimasto così magro e in forma", ha commentato.

L'altro Willy Wonka: per il ruolo di protagonista Timothée Chalamet non è stata l'unica scelta degli autori, dato che ad un certo punto venne preso in forte considerazione anche Tom Holland. Alla fine, però, il ruolo fu 'vinto' dalla star di Dune.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Wonka.