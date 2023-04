Wonka, chi darà il volto agli Oompa Loompa? Proprio lui: Hugh Grant

È stato appena confermato il prossimo ruolo di Hugh Grant: l'Oompa Loompa in Wonka con Timothée Chalamet.

A ufficializzare la notizia (da tempo ormai si discuteva sul ruolo di Grant in Wonka) è il trailer esteso del film, mostrato al CinemaCon 2023 a Las Vegas, probabilmente la primissima volta che il pubblico ha effettivamente visto l'attore nei panni del personaggio. Durante il trailer, Grant sarebbe apparso in un bicchiere di vetro mentre, per intrattenere il 'pubblico', performa uno show degno di un vero Oompa Loompa.

Wonka è previsto per dicembre 2023, e vedremo nel cast (oltre a Timothée e a Grant) anche Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Keegan-Michael Key, Jim Carter e Olivia Colman. Il musical vedrà sette performance, anche se per ora non è ancora chiaro a chi verranno affidate.

Nel frattempo i primi test screening di Wonka sono andati benissimo: le reazioni al 'piccolo' Willy Wonka sono state molto positive. Il film sarà, per chi non lo sapesse, un prequel che si concentrerà sul giovane protagonista e i suoi viaggi, che lo porteranno, tra spericolate avventure, ad incontrare gli Oompa Loompa.

Cosa ne pensate di questo ruolo? Siete contenti che Hugh Grant interpreti l'iconico e arancione Oompa Loompa? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione!