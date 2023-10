Wonka, buon Halloween con il poster ufficiale con Timothée Chalamet!

Dopo il trailer di Wonka, l'attesissima pellicola con Timothée Chalamet nei panni del protagonista si svela in un nuovo poster pubblicato nel giorno di Halloween: l'immagine è un tripudio di dolciumi, fiori e sagome rosa, a cui si aggiunge la citazione: "Ogni cosa buona che esiste a questo mondo è nata con un sogno".

Diretto da Paul King (ricordato anche per Bunny and the Bull, Space Force e soprattutto Paddington e Paddington 2), Wonka è un film basato sul romanzo La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl e racconta la storia del giovane Willy Wonka, il quale, prima di aprire la sua attività, vive una lunga serie di entusiasmanti avventure. Nel cast ricordiamo non soltanto Chalamet, ma anche Olivia Colman, Calah Lane, Keegan-Michael Key e Paterson Joseph.

Era l'ottobre 2016 quando Warner Bros. Pictures acquistò i diritti cinematografici del personaggio, mentre per il ruolo principale erano stati presi in considerazione Ezra Miller, Tom Holland, Ryan Gosling e Donald Glover. Quanto alle riprese, sono iniziate nel settembre 2021 negli Regno Unito.

Tra i "predecessori" del progetto ricordiamo Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971) con il talentuoso Gene Wilder nei panni del protagonista, e La fabbrica di cioccolato: diretto da Tim Burton e pubblicato nel 2005, vanta attori del calibro di Johnny Depp, Freddie Highmore e Noah Taylor, oltre alla splendida colonna sonora di Danny Elfman.

Il film debutterà il 14 dicembre 2023 in Italia e il giorno dopo negli Stati Uniti. Nell'attesa, una domanda sorge spontanea: Wonka avrà uno o più sequel?