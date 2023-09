Wonka avrà uno o più sequel? 'Mi piacerebbe farne altri'

Wonka è sicuramente uno dei film maggiormente attesi del prossimo periodo, in quanto si tratta di un lavoro coraggioso. Riportare in scena il personaggio interpretato prima da Gene Wilder e poi da Johnny Depp, per una storia di origini del tutto inedita.

Eppure lo stesso regista della pellicola, Paul King, sembra già talmente sicuro della buona riuscita della pellicola da parlare persino in anticipo dei piani per un sequel di Wonka.

"Mi piacerebbe sicuramente lavorarci ancora" ha confessato il cineasta alla rivista Total Film. "Mi piacerebbe trascorrere più tempo in questo mondo".

King ha anche contribuito a scrivere la sceneggiatura del film, descritta come "un'esperienza davvero magica", un mix di musica, caos ed emozioni.

Il regista ha poi continuato: "Ci sono molte bozze che non sono state usate, e c'è una storia breve. Dahl voleva sicuramente dirci qualcosa di più su Willy. Non ha mai scritto dei seguiti, certo, ma c'è sicuramente molto altro che vorremmo raccontare di questo personaggio in futuro".

"Spero davvero che funzioni bene anche come film a sé stante. Ma ad essere sincero vorrei andare avanti. Vorrei incontrare più da vicino questi Umpa Lumpa".

Voi cosa ne pensate? Ecco perché Tim Burton rinunciò al sequel de La Fabbrica di Cioccolato. Oltretutto, sapevate che Gene Wilder ha litigato con Mel Brooks?